Restyling della palestra

La palestra 'Falcone e Borsellino' di via Toti a Canegrate si presenterà ai nastri di partenza della ripresa delle attività sportive tirata a lucido.

Restyling doveva essere e restyling è stato. La palestra 'Falcone e Borsellino' di via Toti a Canegrate si presenterà ai nastri di partenza della ripresa delle attività sportive tirata a lucido con le prime migliorie decise dall'Amministrazione comunale del sindaco Roberto Colombo. "Abbiamo completato il primo dei tre lotti del progetto di intervento relativo alla palestra A per le norme antincendio - spiega il Comune in una nota - gli interventi più importanti sono stati l'apertura di una seconda uscita d'emergenza, la creazione di un corridoio di un metro e cinquanta in luogo della prima fila delle gradinate, un parapetto antisfondamento che concilia sicurezza, visuale ed estetica complessiva dell'impianto, l'evidenziazione dei percorsi di accesso e uscita con una gradevole nota di colore". Elementi che, specifica ulteriormente il comune, hanno contribuito a fare dell'impianto una struttura "Più piacevole, luminosa e soprattutto sicura, pronta per le attività scolastiche e sportive". Il prossimo passo, rende noto il comune, consisterà nella copertura del passaggio tra secondaria e tensostruttura. Parallelamente l'Amministrazione e le società hanno avviato un dialogo volto a individuare un uso ottimale degli spazi comuni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro