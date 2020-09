Venerdì 11 settembre al Centro Sociale Pertini-il Salice di Legnano, la Compagnia dei Gelosi aprirà la serata alle 19.00 con 'Mosso da Passione'.

È sempre doloroso il momento dell’addio. A volte è più facile perché non c’è più amore; quando amiamo qualcuno, invece, non vorremmo mai lasciarlo andar via. “Stavo per dirti: ‘Addio!’; ma subito ho frenato la mia voce: e sono ancora qui. Separarmi da te mi fa paura.” Così scrive un antico poeta, eppure dire addio è ciò che siamo costretti a fare se all’improvviso qualcosa di terribile e inaspettato come il Covid_19 ci piomba addosso e stravolge le nostre vite, rubandoci gli affetti più cari, senza nemmeno la possibilità di un ultimo saluto.

Dire addio, ma farlo con un po’ di leggerezza e tanta poesia. Con la bellezza dei versi dei poeti più grandi, la Compagnia dei Gelosi porterà il suo contributo alla serata “Traslocando”, che sarà condotta dal socio Luciano Mastellari, per salutare chi se n’è andato e ringraziare medici, infermieri e tutti coloro che hanno aiutato i nostri cari a partire.

Ma non sarà una serata triste, tutt’altro: si ascolteranno belle parole e buona musica, si gusterà ottimo cibo e si godrà di un’allegra compagnia, perché il distacco non è mai solo questione di spazio e di tempo. Si può dire addio e sentirsi comunque vicini: “Lascia che tutto ti accada: bellezza e terrore. Si deve sempre andare: nessun sentire è mai troppo lontano. Non lasciare che da me tu sia diviso.” Chi meglio di un poeta, un poeta immenso come Rilke, poteva esprimere un sentimento tanto struggente?

E sempre la poesia sarà la protagonista del reading “ANTONIA POZZI, ovvero PER TROPPA VITA”, un omaggio alla poetessa lombarda che la Compagnia dei Gelosi presenterà domenica 6 settembre alle ore 16.30 presso il Parco Alto Milanese di Castellanza, in occasione della kermesse “POESIE FRA GLI ALBERI” XX Edizione Parco in festa Suoni, Parole e Sapori di Lombardia”.

Maggiori info sui canali social della Compagnia dei Gelosi

https://www.facebook.com/AmiciDelTeatroGelosi/

https://twitter.com/compagniagelosi?s=03

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro