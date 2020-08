L’Oratorio S. Giovanni Bosco di Cuggiono, in attesa di riprendere la programmazione in sala, invita famiglie e bambini a due appuntamenti imperdibili.

Se la pandemia di Coronavirus ha bloccato un po’ ovunque eventi e sagre, ci sono iniziative che, in questa estate di libertà condizionata dal rispetto di rigide norme sanitarie, possono ripartire, con tutte le attenzioni necessarie. Ed è così che l’Oratorio S. Giovanni Bosco di Cuggiono, in attesa di riprendere la programmazione in sala, invita famiglie e bambini a due appuntamenti imperdibili, con il cinema “sotto le stelle”. Si inizia con ‘Frozen II - Il segreto di Arendelle’ lunedì 31 agosto, poi venerdì 4 settembre ‘Maleficent - Signora del Male’. Le proiezioni (con inizio alle ore 21) all’aperto, il distanziamento, e la mascherina, obbligatoria per l’accesso, permetteranno di vivere in serenità la proiezione, in tutta sicurezza (biglietto unico, 3 euro). Durante la serata sarà attivo il servizio bar.

