Benedetta in giallorosso

La giovane calciatrice di Cuggiono, Benedetta Maroni, è una nuova atleta della Roma Calcio Femminile. Gli inizi a 8 anni, poi l'esperienza all'Inter e, adesso, nella capitale.

La palla che rotola sul campo, l'impegno, il lavoro e la passione che ne hanno fatta un difensore di grandi qualità. E, poi, quel viaggio che la porterà, adesso, da Milano fino nella capitale. Già, perché la cuggionese Benedetta Maroni (classe 2002, campionessa d'Italia primavera) è una nuova giocatrice della Roma Calcio Femminile. Dal nerazzurro dell'Inter, insomma, al giallorosso, pronta a vivere una nuova e importante esperienza, mettendo al servizio della squadra tutta la sua forza e le sue ottime capacità. La storia di Benedetta nel mondo del calcio fin da piccola, all'età di 8 anni quando inizia giocare con i maschi nella squadra del suo paese. In principio, la mamma non era molto d’accordo, preferiva che continuasse col nuoto, ma dopo un po’ si è lasciata convincere e, ora, la segue passo passo. Terzino di spinta, come lei si considera, la giovane cuggionese è consapevole che la strada percorsa fino a qui è stata tanta, però, allo stesso tempo, continua a faticare sodo per migliorarsi sempre di più. Non ha un calciatore preferito a cui si ispira, ma se dovesse sceglierne uno attuale nel suo ruolo direbbe Marcelo. Quando non gioca, infine, Benedetta si dedica agli studi.

