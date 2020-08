Via San Gaetano: rotatoria

Camion e traffico: l'Amministrazione comunale di Canegrate è intenzionata a mettere mano quanto prima alla questione concernente via San Gaetano a Canegrate.

Una fabbrica nella zona, camion che vanno e vengono, situazione ormai al livello di guardia. L'Amministrazione comunale del sindaco Roberto Colombo è intenzionata a mettere mano quanto prima alla questione concernente via San Gaetano a Canegrate. E' lo stesso primo cittadino a riassumere in poche, ma chiare parole come stiano le cose: "Alcuni camion bloccano talvolta via San Gaetano - dice - c'è in quella zona una grossa fabbrica e per questo affluiscono decine di camion che provengono anche dall'estero". Risultato, il traffico non ne beneficia certamente. E tantomeno ne trae vantaggio la salubrità dell'aria. Il problema, sottolinea il sindaco, deve essere trattato di concerto con Legnano, perché quello è praticamente territorio di confine tra le due municipalità. "Con Legnano - spiega ancora Colombo - ci si è accordati su questo punto, occorre lavorare alla rotatoria di via San Gaetano in modo tale da riuscire a mitigare il traffico in quella zona". Per contemperare le esigenze lavorative dell'azienda con quelle di una viabilità che faccia rima con tranquillità.

