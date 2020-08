Estate in Villa Litta Modignani

Pro Loco e Comune di Ossona propongono un ricco programma di spettacoli, tutti in programma alla Villa Litta Modignani con inizio alle 21.15.

L'obiettivo dell'iniziativa è duplice: lasciarsi alle spalle il dramma del Covid-19, senza abbassare la guardia, e farlo regalandosi serate rilassanti a suon di divertimento avvolti dall'atmosfera dell'estate. Pro Loco e Comune di Ossona propongono un ricco programma di spettacoli, tutti in programma alla Villa Litta Modignani con inizio alle 21.15. Si partirà venerdì 21 agosto con il cinema all'aperto sul tema 'Grease serata anni sessanta'. Sabato 22 sarà la volta della musica dal vivo con 'Woodstock alive', a ricordo del raduno che vide migliaia di giovani insieme dal 15 al 18 agosto 1969 nella città statunitense nel segno dell'amore e delle sette note. Domenica 23 sarà, invece, riservata soprattutto ai bambini con uno spettacolo di Clown Comizio. Venerdì 28 spazio ad uno spettacolo musicale con i 'Sem just in cinc', sabato 29 chiusura all'insegna del rock con gli 'Hurricanes'. Gli organizzatori consigliano a chi vorrà partecipare di giungere per tempo data la limitatezza dei posti disponibili a causa delle esigenze di distanziamento imposte dall'emergenza Covid.

