4 squadre, 4 capitani, grandi sfide e una finale imperdibile, tutto in una magica sera: 'La Partita del Cuore', storico appuntamento con la Nazionale Cantanti, quest’anno si presenta con una ventinovesima edizione ricca di novità, denominata 'Chi vincerà 'La Partita del Cuore?' – Edizione Speciale 2020'. Giovedì 3 settembre in diretta su Rai 1, dallo Stadio Bentegodi di Verona, si sfideranno per la prima volta 4 squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. La diretta su Rai 1, in prima serata, sarà condotta da Carlo Conti. I 4 capitani dovranno 'costruire' le proprie squadre selezionando artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo, tra l’altro a quest’ultimi è dedicata 'La Partita del Cuore' n. 29. Le 4 squadre, rigorosamente formate dai soli 11 giocatori titolari (senza possibilità di riserve), si sfideranno in 2 partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e le 2 vincitrici si contenderanno la finale di 'Chi vincerà 'La Partita del Cuore' – Edizione Speciale 2020'. Tutti insieme, uomini e donne, scenderanno in campo per aiutare i lavoratori dello spettacolo. Sarà un’edizione speciale, con una formula innovativa ideata da Gianmarco Mazzi e Gianluca Pecchini per la Nazionale Cantanti, quest’ultima svolge il ruolo di 'game master' coordinando tutte le varie fasi della preparazione dell’evento, con la guida del suo presidente Enrico Ruggeri e l’organizzazione generale a cura di Gianluca Pecchini con Gianmarco Mazzi. I 4 artisti 'capitani', grazie ai social, alla Rai e a RTL 102.5, 'costruiranno' ognuno la propria squadra. Dovranno cercare e ingaggiare un portiere tra i campioni del panorama calcistico, una calciatrice della Nazionale di calcio femminile, altri artisti/cantanti/campioni di calcio ma anche lavoratori del mondo dello spettacolo… oltre a un direttore tecnico/allenatore. 'Chi vincerà 'La Partita del Cuore?' – Edizione Speciale 2020' si inserisce nel progetto nazionale “Da Verona accendiamo la musica”, prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni italiane della musica. Insieme ai SEAT MUSIC AWARDS (2 e 5 settembre in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona), allo 'speciale' SEat Music Awards - Viaggio nella musica (6 settembre, Rai 1) e al grande concerto Heroes (6 settembre in diretta streaming dall’Arena di Verona a partire dalle 19), la ventinovesima edizione de 'La Partita del Cuore' aderisce all’iniziativa di Music Innovation Hub – Impresa Sociale (MIH - www.musicinnovationhub.org), organizzazione promotrice e destinataria della raccolta fondi televisiva per sostenere i lavoratori dello spettacolo.

