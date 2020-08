Generi alimentari in piazza

Anche in questo 2020, nel mese di agosto, un operatore commerciale sarà presente in piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello per la vendita di pane, frutta e altri generi alimentari.

Pane fresco, frutta e altri generi alimentari... anche in questo mese di agosto in piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello. Già, perché come durante lo scorso anno, pure in questo 2020 nel centro paese ci sarà la presenza straordinaria di un operatore commerciale. Più nello specifico la vendita avverrà lunedì 10 agosto, venerdì 14, lunedì 17 e sabato 22, sempre dalle 7.30 alle 12.30.

