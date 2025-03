Afol-Comune: 'job day'

Presentare le opportunità lavorative del territorio. Con la possibilità di incontrare i recruiters di Bennet. 'Job day' in sala consiliare a Vanzaghello.

Presentare le opportunità lavorative del territorio. Con la possibilità di incontrare i recruiters di Bennet e di alcuni dei più importanti brand presenti nel Centro Gallerie Bennet, oltre a candidarsi alle offerte proposte da Afolmet e dalle Agenzie per il Lavoro. Afol Metropolitana, in collaborazione con il Comune di Vanzaghello, organizza un “job day”. Appuntamento giovedì 3 aprile, dalle 9.30 alle 13 in sala consiliare (piazza Pertini).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!