Entra nel vivo l’estate sommese che quest’anno, in seguito ai mesi di lockdown, non si ferma nemmeno ad agosto. Tre gli eventi in programma proposti dall’assessorato alla Cultura nell’ambito del già rodato Festival “Storie di Cortile”, format ideato e organizzato da Andrea Parodi giunto alla IV edizione, con spettacoli che coniugano musica e storytelling nelle corti delle province di Como, Varese e Monza Brianza.

“Andrea Parodi è stato l’anima di Radio Somma Libera insieme a Michela Prando – ricorda l’assessore alla Cultura Raffaella Norcini –. Durante l’emergenza Covid che ci ha costretto a restare chiusi nelle nostre case Parodi è stato il nostro tramite per portare a Somma musica e cantautori internazionali. Ora ci allieterà con tre appuntamenti dal vivo per gli appassionati e i cultori della buona musica”.

Sabato 29 agosto, sempre alle 21, nella cornice del cortile d’onore del Castello Visconti di San Vito, va in scena “Border radio”, la radio di confine sospesa tra Messico e Grecia, Africa e Balcani. Protagonisti di questo show improvvisato il cantautore Andrea Parodi, la tromba di Raffaele Kohler e la voce inconfondibile dello speaker radiofonico Claudio Vigolo. Un appuntamento che acquista un significato ancora più forte perché traccia un collegamento con la straordinaria esperienza di Radio Somma Libera, la web radio voluta dall’amministrazione sommese durante il lockdown. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link: https://forms.gle/xGvaeCw4YBtJbMd99

“La radio ha creato vicinanza e conforto in un momento di lontananza forzata – spiega Norcini – in tre mesi di programmazione circa 250 persone hanno partecipato attivamente al progetto di Radio Somma Libera sotto la guida dello stesso Andrea Parodi e dell’attrice Michela Prando. La bellezza e la forza della radio risiedono nelle voci che si sono incontrate in questi mesi, conoscendosi, riconoscendosi, scoprendo storie, luoghi, attività a volte sconosciute”.

