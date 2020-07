L'oratorio San Tarcisio Martire di Dairago e il Parco delle Roggie hanno organizzata una serata per ammirare e conoscere le stelle, in occasione del 10 agosto.

"San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle...". Se Giovanni Pascoli volle tradurre la magia dello spettacolo astrale che si festeggia ogni anno il 10 agosto, l'oratorio San Tarcisio Martire di Dairago e il Parco delle Roggie non saranno da meno. Per quella data, infatti, allo spazio 'Vigna Daiosca', a poca distanza dal campo sportivo cittadino, hanno deciso di proporre una serata dal titolo 'Notte sotto le stelle'. Che, certo, consisterà in primo luogo nella contemplazione del manto puntellato di astri di cui il cielo è composto, ma anche in un momento di alta cultura perché di quelle stelle Lillo Colombo, che di lavoro fa il professore, darà una spiegazione dettagliata. Una serata per sognare, ma anche per apprendere, si potrebbe dire. E un ulteriore segno della prolificità organizzativa dei volontari dell'oratorio a braccetto con quelli del Parco delle Roggie.

