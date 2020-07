Covid: più di 2 mila test

Sono stati 2240 i cittadini di Vanzaghello che si sono sottoposti allo screening per la positività sierologica a Sars-Cov-2 (Covid-19) a Vanzaghello. Si attendono, ora, i risultati.

Più di 2 mila test effettuati. Più di 2 mila cittadini che hanno aderito. Più di 2 mila persone che hanno voluto dare il loro contributo per far fronte ed affrontare in maniera ancora più specifica e attenta la delicata e complessa emergenza Coronavirus. Numeri, insomma, certamente importanti per lo screening per la positività sierologica a Sars-Cov-2 (Covid-19) a Vanzaghello. "Su oltre 5 mila residenti - spiega il sindaco Arconte Gatti - sono stati 2240 i vanzaghellesi che si sono sottoposti ai controlli. Una risposta davvero significativa, che dimostra la grande attenzione della popolazione. I testi, infatti, sono stati un'opportunità per la nostra comunità. Tutti noi siamo stati particolarmente contenti di avere fatto parte di questa sperimentazione e ringraziamo per l'occasione che ci è stata offerta. Attendiamo, ora, i risultati".

