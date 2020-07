Le celebrazioni della Patronale

La comunità di Cuggiono ha celebrato la Madonna del Carmine festeggiando il 20° di ordinazione di don Massimo Fontana e con l'Ufficio del Vescovo Luca Raimondi.

La comunità di Cuggiono ha vissuto, tra limitazioni civiche e momenti religiosi, la tradizionale Festa del Carmine: tra gli appuntamenti principali, domenica 19 luglio, la celebrazione delle ore 11, nella S. Messa in Basilica con don Massimo Fontana, nel suo 20° anno di ordinazione, con la presenza di don Giambattista Rota. Una grande gioia accoglierlo di nuovo a Cuggiono, in tempi non facili: nonostante la situazione, ora, nel nostro territorio, sia sicuramente migliore rispetto a qualche mese fa, rimane la prudenza e la necessità di rispettare molte attenzioni, così la processione solenne e i momenti di festa e di musica che accompagnavano gli appuntamenti religiosi non sono stati proposti quest’anno. In oratorio però, secondo le modalità per la sicurezza consentite, tanti bambini e ragazzi stanno vivendo con entusiasmo l’esperienza di Summerlife. Tra giochi e attività, nei giorni precedenti, anche la realizzazione delle decorazioni, nei colori giallo e rosso della tradizione, per abbellire il paese, con l’invito ad esporli alle proprie case. Lunedì, nel giorno del “Carmanino”, dopo la Messa delle 8.30 alla Cappella della Madonna Pellegrina, mons. Luca Raimondi, nominato recentemente Vescovo ausiliare della Diocesi di Milano, ha celebrato alle 10 in Basilica la S. Messa per i defunti, ricordando soprattutto le persone che ci hanno lasciato nel periodo del lockdown. La sera, la benedizione delle automobili, in piazza Mercato, ha chiuso la ricorrenza. Una festa che, coinvolgendo i più piccoli, desidera trasmettere la fede e i valori più profondi, nella partecipazione di tutti a un momento importante per la comunità.

