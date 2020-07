Bernate sospende la Regata

"La Regata è tradizione, storia e passione che non appartiene solo ai Vogatori ma a tutto Bernate. E senza Bernate la Regata non può essere la stessa".

L’Amministrazione comunale di Bernate Ticino ha comunicato ai cittadini la decisione di sospendere la tradizionale festa del paese, in calendario la seconda domenica di settembre. La notizia è arrivata tramite un comunicato del sindaco Mariapia Colombo, attraverso i social.

“Anche se sappiamo di non essere completamente usciti dall’emergenza virus, siamo tornati tutti ad una certa normalità seppur ancora con le note prescrizioni della mascherina, del distanziamento, del non creare assembramenti.

…Venerdì 10 luglio abbiamo incontrato rappresentanti delle Associazioni Vogatori e Calavas, del Comitato Rioni, della Parrocchia di Bernate per le iniziative della festa di settembre. La questione preminente è il non creare assembramenti, condizione impossibile per la processione sul Naviglio e per la Regata Storica. L’Amministrazione Comunale si è attivata per non rinunciare alla regata storica e nel contempo evitare gli assembramenti considerata la grande affluenza di persone che la manifestazione attira. Determinate condizioni, suggerite anche dalle Forze dell’Ordine, avrebbero potuto consentire la manifestazione, certamente con modalità differenti dagli altri anni: gara in orario mattutino con possibilità di riprese per la trasmissione on line, viabilità regolare senza chiusura al traffico, nessuna sosta di persone sul ponte e opportuni distanziamenti lungo l’alzaia, sobria e veloce premiazione dei primi tre classificati. A queste condizioni, ritenute penalizzanti per la performance che l’iniziativa merita, siamo stati informati della non disponibilità a gareggiare. Con l’aiuto della tecnologia, la “XXXVI regata storica” entrerà comunque negli annali delle nostre tradizioni.”

La palla della decisione in merito alla Regata Storica è passata dunque nelle mani dell’Associazione Vogatori che, sempre attraverso i social ha dato ferma spiegazione della decisione presa: “L'Amministrazione comunale ha chiesto il supporto dell'Associazione nelle decisioni riguardanti una parte della festa del paese: la Regata Storica.

Per quanto, sportivamente parlando, le norme ad oggi in vigore non impongano limitazioni nello svolgere la gara, siamo consapevoli che tale manifestazione non è solamente una gara sportiva.

La Regata è tradizione, storia e passione che non appartiene solo ai Vogatori ma a tutto Bernate. E senza Bernate la Regata non può essere la stessa.

È a malincuore dunque che annunciamo la sospensione della 36esima Regata Storica.”

