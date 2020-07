Una domenica 'ecologica'

Domenica 19 luglio Parco del Roccolo, Comitato antidiscarica e Legambiente invitano la cittadinanza a ritrovarsi al presidio antidiscarica di via delle Cave a Busto Garolfo.

Occasione di divertimento, ma anche di riflessione. Domenica 19 luglio Parco del Roccolo, Comitato antidiscarica e Legambiente invitano la cittadinanza a ritrovarsi al presidio antidiscarica di via delle Cave a Busto Garolfo alle 9 per dare vita ad un'iniziativa ecologica che funzionerà anche come ulteriore protesta contro il progetto di una creazione di una discarica per rifiuti speciali messo in campo dalla società Solter all'interno del polmone verde. La battaglia è portata avanti ormai da tempo da Comitato, Legambiente, Parco del Roccolo e Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo che hanno considerato irricevibili le proposte di compensazione boschiva avanzate dalla società. Ma il cuore della giornata sarà la possibilità di visitare tre punti di eccellenza del territorio "A piedi o in bicicletta - spiegano gli organizzatori - per conoscere, valorizzare e tutelare il nostro parco". Per chi deciderà di essere presente, infatti, è prevista la visita alle risaie di un'azienda agricola di Casorezzo, della chiesa campestre di san Salvatore, gioiellino dell'arte romanica lombarda, e la partecipazione al progetto 'Monitoraggio del cervo volante', curato dalle guardie ecologiche volontarie del Parco del Roccolo. Una giornata per vivere in lungo e in largo fascino e ricchezza dell'ambiente e per sottolineare una volta di più la centralità del parco nello sviluppo e nel mantenimento dell'equilibrio del territorio.

