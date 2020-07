Test Covid: anticipato il termine

Screening per la positività sierologica da Sars-Cov-2 (Covid19) a Vanzaghello: l'ultimo giorno di test non sarà più il 23 luglio, come anticipato precedentemente, ma il 19.

Cambia la data: non più il 23 luglio, ma il 19. Sarà, infatti, proprio questo l'ultimo giorno di screening per la positività sierologica da Sars-Cov-2 (Covid19) a Vanzaghello. Da sottolineare, inoltre, che è ancora possibile, per coloro che non lo avessero fatto, prenotarsi occupando i momenti rimasti disponibili. Le prenotazioni vanno effettuate online tramite il portale dedicato sul sito web comunale o telefonando al numero 0331/308971 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; sabato dalle 9 alle 12.30).

