Arena al posto di Cairoli

Dopo le dimissioni di Fausto Cairoli (capogruppo di Cambiamo Arconate, attuale squadra di governo del paese), ecco che in consiglio comunale entra, adesso, Gimmy Arena.

Tocca, adesso, a Gimmy Arena. Già, perché dopo le dimissioni dal consiglio comunale, per gravi motivi familiari, di Fausto Cairoli (capogruppo di Cambiamo Arconate, l'attuale quadra di governo del paese), ecco che nella massima assise cittadina entra, ora, appunto Arena. Sarà lui il nuovo consigliere, in quanto primo dei non eletti, con 65 preferenze, alle elezioni amministrative del 26 maggio dello scorso anno. L’insediamento avverrà ufficialmente nel prossimo consiglio comunale, durante il quale verranno rese note quali deleghe gli saranno assegnate e a chi andranno, invece, quelle che erano in carico a Cairoli (ossia ambiente, salute e diritti degli animali). Sempre nella prossima seduta della massima assise arconatese il gruppo di maggioranza Cambiamo Arconate dovrà indicare il nome del suo nuovo capogruppo.

