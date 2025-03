Fabio Gamba, vicesindaco arconatese, ha voluto così esprire il suo parere sulla vicenda che ha coinvolto in modo così profondo le file delle opposizioni di 'Cambiamo Arconate'.

Il 'rinnovamento' improvviso e così inaspettato nelle file di 'Cambiamo Arconate' ha portato anche a diverse riflessioni nel gruppo di maggioranza. Fabio Gamba, vicesindaco arconatese, ha voluto così esprire il suo parere sulla vicenda: "Con le dimissioni dell’ex sindaco Calloni e dell’ex vicesindaco Gorla si celebra di fatto il funerale politico di ‘Cambiamo Arconate’. Queste dimissioni rappresentano una spaccatura interna molto profonda. Sarà un peccato non avere la presenza di Calloni in consiglio quando porteremo tutti i provvedimenti che risolveranno i tanti, troppi disastri creati dalla sua amministrazione. A furia di voler essere il “sindaco di tutti” è finito per essere disconosciuto anche dai suoi".

