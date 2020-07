Il programma di 'Mare Culturale Urbano'

Anche questa settimana sarà ricca di spettacoli e musica, tra concerti, dj set e karaoke, in una vera e propria “spiaggia in città” con sabbia, ombrelloni, sdraio e tanto altro.

Prosegue “Il Lungomare di Milano”, la programmazione culturale estiva di MARE CULTURALE URBANO. Ad un mese dalla riapertura, il centro di produzione artistica di via G. Gabetti 15 a Milano, ha registrato un grande successo di presenze e numerosi sold-out per gli appuntamenti con gli spettacoli teatrali, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, e con il cinema all’aperto in cuffia

Anche questa settimana sarà ricca di spettacoli e musica, tra concerti, dj set e karaoke, in una vera e propria “spiaggia in città” con sabbia, ombrelloni, sdraio e tanto altro!

Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. Sono previsti solo posti a sedere (circa 70 sdraio) con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo (eccetto i dj set) nelle fasce orarie relative ai turni di prenotazione: primo spettacolo 19.30 – 20.30, secondo spettacolo 21.30 – 22.30. L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.

Le proiezioni degli spettacoli teatrali per la rassegna Spazi di teatro e dei film per la rassegna Cinema all’aperto in cuffia si terranno in Piazza Cenni di Cambiamento. È possibile acquistare i biglietti per il cinema in loco oppure online sul sito www.movieday.it/cinema/index?cinema_id=115.

Di seguito gli appuntamenti della settimana dal 13 al 19 luglio:

Lunedì 13 luglio, a partire dalle 19.30, Dj set che non si balla con Fabio De Luca.

Martedì 14 luglio, per la rassegna Un mare di Poetry, lo spettacolo “Poesia Potente e Chitarra Tonante” con Davide Passoni e Sir the Ivanoe, un reading che unisce poesia e musica, mescolando il mondo del Poetry Slam allo stile unplugged British.

A partire dalle 21.30, in Piazza Cenni di Cambiamento, appuntamento con le proiezioni in diretta dal Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro. In programma lo spettacolo “Pilato” di Massimo Popolizio, protagonista di una drammaturgia musicale tratta dalle pagine de “Il Maestro e Margherita” di Michail Bulgakov, che racconta la sua versione dell’incontro tra Ponzio Pilato e Gesù Cristo. Ad accompagnarlo, il polistrumentista Stefano Saletti e la cantante Barbara Eramo.

Mercoledì 15 luglio, per la rassegna Cernusco Jazz a Mare, in collaborazione con Cernusco Jazz Festival, sul palco di Mare salirà il duo piano e batteria Gianluca Di Ienno e Max Onore Contemporary Duo. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione di “Cena con delitto” di Rian Johnson (vos).

Giovedì 16 luglio torna Raster acustico, la storica rassegna indie di Mare dal successo sempre più affermato. Sul palco salirà il rapper e songwriter italo-messicano GANOONA, con la sua musica che mescola sonorità black, latin e hip-hop a liriche intense e originali. A partire dalle ore 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “La ragazza d’autunno” di Kantemir Balagov.

Venerdì 17 luglio, appuntamento con il Karaoke condiviso da Crociera con Ariele Frizzante e Elton Novara. La migliore e la “peggiore” musica estiva dagli anni 50 a oggi da cantare tutti insieme direttamente dalle sdraio. Le canzoni saranno intervallate da macarena e balli di gruppo sul posto. A partire dalle 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione di “Richard Jewell” di Clint Eastwood.

Sabato 18 luglio, torna Voci di Periferia on the Beach, uno spettacolo inedito e multiforme che unisce canto e dj set, trascinando il pubblico in un flow che va dal Rap all’Urban. Dalle ore 21.30 cinema all’aperto in cuffia con la proiezione del film “Dolittle” di Stephen Gaghan.

Domenica 19 luglio, alle ore 11.00, per la rassegna Una classica estate al mare a cura di Lucia Martinelli, il concerto per violino con Gianfranco Messina e alle ore 19.30, per il nuovo format La Domenica Italiana, in programma “Andrea Marino canta Rino Gaetano”. A partire dalle 21.45, cinema all’aperto in cuffia con la proiezione de “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek.

Per tutto il mese di luglio, oltre alla tradizionale cucina offerta dal ristorante, prima e dopo le proiezioni di cinema e teatro, sarà possibile degustare i Bao di Zazà Ramen. Il ristorante di Via Solferino offrirà una deliziosa selezione della specialità asiatica in un vero e proprio Temporary Store, posizionato accanto allo schermo di Piazza Cenni di Cambiamento (aperto dal martedì al sabato, dalle 19.00 alle 23.00).

Per maggiori informazioni sul calendario degli spettacoli teatrali e sulla programmazione del cinema all’aperto in cuffia è possibile consultare il sito www.maremilano.org.

La stagione estiva 2020 di Mare Culturale Urbano è realizzata da mare con la produzione artistica di Ludwig Milano, il patrocinio del Comune di Milano, il contributo di Fondazione Cariplo, in collaborazione con: Piccolo Teatro di Milano, ANTEO, Movieday, Cernusco Jazz, BonnePresse, Parole & Dintorni, I Distratti, LopLop, associazione culturale, Cascina Cuccagna, L'Alveare che dice sì, Mondo Donna, Parole e Punti, Voci di Periferia FENIX. Il Lungomare partecipa alla rassegna Aria di cultura promossa dal Comune di Milano. Sponsor tecnici: Edison, L’anfiteatro verde, Grimbergen, Stranovario.

Mare Culturale Urbano è un centro di produzione artistica attivo nella zona ovest di Milano. Sviluppa progetti di inclusione sociale, innovazione culturale e propone programmi di residenza dedicati ad artisti anche internazionali. Tutto l’anno Mare si anima con concerti, cinema all'aperto, festival, attività per bambini. Nella cascina, aperta tutti i giorni, trovano spazio anche un ristorante con birreria artigianale (Mare Birre e Cucina), un coworking, due sale prova musicali, spazi per formazione e eventi, un cortile comune. La struttura è un bene del Comune di Milano. Da maggio 2016 Mare Culturale Urbano ha realizzato oltre 450 eventi musicali e concerti. Il calendario completo con orari, costi e dettagli di tutte le attività è disponibile su www.maremilano.org.

