Weekend del Gusto con Cracco

‘I weekend del Gusto’, quattro appuntamenti dove la cucina diventa protagonista assoluta a Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio. Un viaggio enogastronomico firmato Carlo Cracco.

Tornano ‘I weekend del gusto’ promossi dall’Associazione Maestro Martino. Nata nel 2011 con lo scopo di promuovere la filiera agroalimentare lombarda, l’associazione prende il nome dal grande cuoco lombardo vissuto nel 1400. Obiettivo primario è la promozione dell’offerta gastronomica territoriale attraverso la cucina d’autore. Nonostante il periodo di stop, l’associazione è più che mai decisa a ripartire con coraggio e sicurezza, proprio con ‘I weekend del Gusto’, quattro appuntamenti dove la cucina diventa protagonista assoluta. “Un viaggio enogastronomico firmato Carlo Cracco in una villa settecentesca. Weekend dedicati alla Cucina d’Autore tra show cooking, pizze gourmet e live music, in una atmosfera incantevole da godere in coppia o in famiglia. Un evento speciale, in totale sicurezza e alla portata di tutti.” A fare da cornice di questa edizione la Villa Terzaghi di Robecco sul Naviglio, un tesoro settecentesco incastonato nel meraviglioso e unico Parco del Ticino. La Villa ed il suo parco di oltre 10 mila metri quadrati saranno la location perfetta per un nuovo format di socialità sicura, infatti tutti gli spazi sono attrezzati per la realizzazione di una ristorazione estiva con la possibilità di degustare sia al tavolo oppure direttamente sull’erba con la formula picnic. Regina indiscussa dell’edizione 2020 sarà la ‘Pizza Gourmet’. Gli ospiti potranno assaporare le ricette degli chef, rinfrescarsi con una selezione di birre e bevande, e godersi momenti di relax e divertimento nel verde del parco della Villa. Per accedere agli eventi è necessario acquistare il biglietto online oppure presso le casse il giorno stesso dell’evento. I Weekend del Gusto sono realizzati in collaborazione con Comune di Robecco sul Naviglio, Parco del Ticino e San Pellegrino. Il primo week end sarà inaugurato con la brigata di Carlo Cracco e si svolgerà il 10-11-12 luglio. Seguiranno poi il secondo (18-19 luglio) e il terzo (25 -26 luglio) weekend, per concludere in bellezza il 5 e 6 settembre con l’ultimo weekend del gusto. Per il programma dettagliato e le informazioni d’acquisto visitare il sito https://maestromartino.it/

