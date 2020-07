FontanaArte: limited edition

1980-2020 Milano: nel quarantesimo anniversario dalla nascita del Tavolo con Ruote di Gae Aulenti e della lampada Parola disegnata da Gae Aulenti assieme a Piero Castiglioni, FontanaArte riedita i pezzi in una Limited Edition di 400 pezzi.

Edition di 400 pezzi, numerati, personalizzati e serigrafati. Il Tavolo con Ruote nasce da un’idea di Gae Aulenti che trasse ispirazione da un carrello industriale utilizzato nella sede di FontanaArte per il trasporto dei vetri nel 1980. Il piano di legno del carrello industriale venne sostituito da una lastra di vetro molato, simbolo della storia produttiva dell’azienda, a cui vennero poi fissate le rotelle industriali a movimento libero. Per la riedizione limitata del 2020 le famose ruote industriali del carrello sono proposte in metallo zincato bianco. Anche il piano di vetro temperato e molato è personalizzato e numerato. La lampada da tavolo Parola venne realizzata nel 1980 da un progetto di Gae Aulenti e Piero Castiglioni, modello perfetto di integrazione tecnica tra artigianato, industria e design. All’interno di questo oggetto squisitamente equilibrato e leggero convivevano tre tipologie e lavorazioni del vetro: soffiato, naturale e cristallo naturale. Una sfera perfetta, opalina, forata nella parte superiore e il suo sostegno, uno stelo concavo trasparente che accoglie il filo e si poggia su una base circolare tanto spessa quanto eterea. La riedizione in Limited Edition di soli 400 pezzi della lampada Parola è nella versione da tavolo con il diffusore in vetro bianco opalino; viene oggi presentata con la base in vetro personalizzata e numerata. Il Tavolo con Ruote e la lampada Parola rieditati da FontanaArte in occasione del loro 40° anniversario sono accompagnati da un certificato di autenticità personalizzato a mano con il numero dell’edizione limitata. La lista d’attesa per gli oggetti del desiderio è di circa due mesi, le richieste stanno arrivando da tutto il mondo vista l’unicità dei pezzi, riconosciuta e apprezzata a livello internazionale.

