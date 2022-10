È davvero articolato il calendario di Dentrocasa Expo, la fiera dedicata al design, all’arredamento e ai servizi per la casa in programma a Brescia i primi fine settimana di novembre.

Arredi, complementi, finiture, interior design, eventi, conferenze e cene stellate. Centoventi espositori suddivisi per aree: design, artigianato, vintage, antiquariato, modernariato, complementi, impiantistica, rivestimenti.

Due weekend al Brixia Forum di via Caprera, a Brescia: 5, 6 novembre e 12, 13 novembre. Un imponente programma di eventi si svolgerà nei quattro giorni fiera.

Varcato il cancello in ferro battuto, si aprirà ai visitatori un’intera aerea espositiva che rappresenterà il meglio delle grandi firme dell’arredo italiano, un contenitore articolato e dinamico che ruota intorno al concept di habitat, a soluzioni legate ai nuovi paradigmi dell’abitare dettati dalla pandemia e a idee per una casa più smart, polifunzionale e flessibile.

Numerosi i settori tematici coinvolti, dall’artigianato agli accessori, dal design, all’arredamento, dal vintage agli allestimenti floreali.

DentroCasa Expo sarà anche la verina di lancio per nuove soluzioni d’arredo e mobilità, un’occasione imperdibile per scoprire tutte le novità mercato.

Il comparto dei mobili e dell’arredamento italiano mostra segnali positivi: nel 2021 fatturato su del 25%, quest’anno vendite ancora in crescita (+8,5%)

E poi talk, eventi, live dagli stand degli espositori, una Sala da tè in stile “Alice in Wonderland” e per concludere, due cene di gala, per la prima volta in fiera, firmate “Da Vittorio”, il rinomato ristorante stellato dei fratelli Cerea.

Una veste interamente rinnovata quindi, gestita da Events Factory Italy del Gruppo BolognaFiere.

ALCUNE DELLE NOVITA’ 2022

Le cene di gala firmate “Da Vittorio”

Il 6 e il 12 novembre, si terranno a DentroCasa Expo, le due cene stellate firmate Da Vittorio, rinomato ristorante che negli ultimi anni ha raggiunto la notorietà aprendo anche un locale a Milano.

“Sappiamo cosa rappresenti “Da Vittorio” per il territorio lombardo e quanto prestigiosa sia la sua storia nel panorama dell’Alta Cucina – afferma Silvia Ingravallo, Exhibition Manager, Events Factory Italy - L’obiettivo è di rendere accessibile ciò che con la pandemia non ci è stato concesso. In questa iniziativa, le persone potranno cenare in un ambiente scenico di vero effetto. L’ambientazione sarà realizzata ad hoc: il tavolo centrale in kauri, legno millenario di 50 mila anni, firmato Riva1920 e conservato nel Museo del Legno di Cantù, sarà il suo cuore.

Le composizioni floreali e l’accompagnamento del pianoforte riscalderanno l’ambiente, rendendo ancora più piacevole la magica Cena Stellata. Gli ospiti potranno ascoltare e assistere ai vari passaggi realizzati dallo staff. Sarà come cenare nella cucina di un grande chef e mentre si gustano i capolavori si vive anche l’esperienza della progettazione e la preparazione del piatto. Voci, segreti e soprattutto soluzioni. Riservarsi un posto a cena in questo evento esclusivo, sarà una vera esperienza per tutti”.

DentroCasa Live

Il canale youtube della fiera trasmetterà gli interventi in streaming per ampliare e raggiungere il pubblico. Le dirette dagli stand racconteranno e faranno emergere la cultura e i valori che i prodotti rappresentano. Racconteranno al pubblico, non più solo quello che succede nel contenitore fiera, ma il contenuto autentico. Un grande veicolo di comunicazione in un momento in cui la pandemia ha spostato l’importanza della comunicazione verso il live e la diretta. Quindi non solo design ma anche eventi, cibo e musica.

Il Salotto di Casa Italia Radio

Durante l’edizione 2022 di Dentro Casa Expo, Casa Italia Radio - prima radio in Italia con un focus specifico sul mondo della casa e dell’abitare - trasmetterà in diretta dalla Fiera alcune rubriche del proprio palinsesto. Nel salotto dedicato all’emittente e allestito ad hoc fra gli stand, speaker e giornalisti della redazione, in collaborazione con l’associazione Ripartiamo, accoglieranno ospiti per interviste, approfondimenti e dibattiti.

Tra le tematiche proposte: la sostenibilità fra le quattro mura, come superare la crisi energetica con piccoli accorgimenti, come scegliere il verde in casa, quali materiali riciclati utilizzare, la salubrità indoor e la nuova attenzione post-covid al vivere sano, i nuovi trend per gli ambienti di casa, la domotica e la tecnologia che rivoluziona abitudini e consumi, proptech & nuove prospettive del mercato immobiliare, l’home staging per valorizzare la propria casa, decluttering e il galateo nell’ospitalità.

The Rabbit Hole

I visitatori potranno entrare nella Tana del Coniglio, dove “ogni desiderio diventa realtà”, dove il “tempo è relativo e un attimo può durare per sempre!”. Una vera e propria Sala da tè, cioccolateria e caffetteria in stile “Alice in Wonderland”.

Gli ospiti potranno degustare una tazza di tè con dolci che si restringono o si ingrandiscono tornando bambini come la piccola Alice, tra funghi giganti e personaggi bizzarri come il Cappellaio matto o il Bianconiglio sempre in ritardo, come il Leprotto bisestile o la Regina di cuori…talmente pazza da perdere la testa! I tè cambiano colore con un incantesimo liquido e i biscotti allungano o rimpiccioliscono, ma la magia più importante… “Se il protagonista vuoi diventare, il Rabbit Hole devi provare!”

Ed è tutto vero…le cameriere, che per l'occasione saranno delle piccole “Alice” serviranno i magici tè che cambiano colore con piccoli sortilegi e per l'occasione, le scenografie faranno divertire gli invitati con fantastici aneddoti e tante sorprese!

Le masterclass

Ogni giorno verranno proposte delle masterclass in cui i visitatori potranno cimentarsi in prima persona nella realizzazione di ricette per tutti i palati, dalle ricette rispettose dell’ambiente basate sull’utilizzo degli avanzi, alla cucina attenta alle intolleranze, dalle ricette vegane-vegetariane alla cucina in vaso-cottura e sottovuoto, dagli impasti dolci-salati a fermentazione alla cucina facile e veloce per stare al passo con i tempi.

Le consulenze

Architetti e interior designer offriranno una consulenza gratuita ai visitatori. Un’occasione unica per progettare la propria casa ideale, basterà iscriversi sul sito della fiera dentrocasaexpo.it

Impara l’arte e non metterla da parte

Uno spazio intriso di dinamismo artistico e operatività creativa

Una vera e propria officina del fare dove verrà realizzato un grande trittico durante i due week end della fiera.

La protagonista sarà la secolare tecnica dell’affresco in tutte le sue sfaccettature, dalla preparazione dello spolvero alla macinatura dei pigmenti e la stesura del colore sulla calce fresca

