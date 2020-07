"BPM: risposta lapidaria"

Massimo Cozzi, sindaco di Nerviano, non si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta dalla Banca Popolare di Milano per quanto concerne la riapertura della filiale di Garbatola.

Aveva chiesto delucidazioni, ma le ha ottenute soltanto in parte. E definisce la risposta ricevuta "interlocutoria". Massimo Cozzi, primo cittadino di Nerviano, non si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta dalla Banca Popolare di Milano per quanto concerne la riapertura della filiale della frazione di Garbatola. La lettera che aveva inviato si proponeva di sensibilizzare l'istituto bancario su una serie di disagi patiti da cittadini e imprenditori in questo periodo. Cozzi esordisce nella missiva facendosi portavoce "Della protesta di diversi residenti nella frazione di Garbatola e Villanova". Subito dopo passa al cuore della disamina della situazione dicendo che sono stati lasciati soli dalla banca rispetto a una serie di adempimenti burocratici e necessità economiche a cui dovevano fare fronte. "E' evidente - scrive il primo cittadino nervianese - che sia completamente venuta a mancare la funzione 'sociale' che ricopre la filiale di una banca nella frazione privilegiando esclusivamente il capitale economico e non curandosi di tutto il resto". E poi, per rinforzare il concetto, afferma che "Dagli eredi di quella che fu la gloriosa Banca di Legnano ci saremmo aspettati ben altra attenzione e rispetto". Corollario del tutto è stata la richiesta di procedere quanto prima alla riattivazione della filiale. Dal canto suo l'istituto bancario, come riportato dallo stesso Cozzi, ha fornito una risposta lapidaria: "Sarà nostra cura fornire un riscontro nel più breve tempo possibile". Che, precisano, sono comunque trenta giorni entro la segnalazione ricevuta. E ai cittadini delle due frazioni non resta che attingere acqua al pozzo della pazienza.

