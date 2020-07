A Dairago ecco 'Armadio solidale', uno spazio Caritas dove indumenti e generi necessari vengono esposti come in un negozio in modo da essere maggiormente fruibili.

Sarà come un negozio, ma del tutto particolare. Soprattutto per la valenza solidale che lo caratterizza. E, infatti, chi lo ha promosso ha scelto di chiamarlo proprio 'Armadio solidale'. E' partita da inizio luglio l'ultima iniziativa e beneficio dei bisognosi promossa dall'oratorio San Tarcisio di Dairago. E chi lo gestisce presenta l'iniziativa con comprensibile soddisfazione specialmente pensando alle ricadute positive che potrà avere su chi è più in difficoltà nel tessuto sociale dairaghese: Oggi si è avverato un sogno - scrivono - ha fatto il suo ingresso a Dairago 'Armadio solidale', uno spazio Caritas dove indumenti e generi necessari vengono esposti come in un negozio in modo da essere maggiormente fruibili". Non manca l'attestazione della gratitudine verso chi ha permesso, con il proprio impegno e sostegno, il decollo dell'iniziativa ovvero il parroco don Giuseppe Alloisio, la Caritas e i volontari. Chi vorrà fare visita lo potrà fare per il mese di luglio dalle 14.30 alle 16.30 entrando dal cancello dell'oratorio della sala Beretta Molla. Dairago si conferma così pienamente partecipe delle sofferenze e dei bisogni di chi non se la passa proprio in modo idilliaco non a suon di slogan ma con iniziative tutte concretezza e disponibilità

