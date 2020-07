Turbigo: non ci sono più positivi

Il paese è, ufficialmente, 'Covid free'. A comunicarlo è il sindaco Christian Garavaglia: "Anche l'ultima cittadina è risultata, infatti, negativa ai due tamponi di controllo".

Turbigo è, ufficialmente, 'Covid free'. A comunicarlo, esprimendo tutta la sua soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto, è il sindaco Christian Garavaglia: "Anche l'ultima cittadina che aveva ancora tampone positivo, ossia la neo mamma di cui avevo raccontato qualche tempo fa, ha fatto i due controlli che sono risultati entrambi negativi. Siamo felice per lei e per la sua maglia, ma siamo felice, contemporaneamente, perché questo significa che nel nostro paese non c'è più nessuna situazione di contagio. Siamo contenti, senza dimenticare che l'emergenza non è finita e, quindi, è fondamentale che ciascuno di noi continui a rispettare le misure di sicurezza e le indicazioni che ci vengono date".

