'Si torna in oratorio! Con la paella': questo il titolo dell'iniziativa promossa a Castano Primo ('Io sostegno la mia Parrocchia') il prossimo sabato 11 luglio, dalle 19.30. Dopo il lockdown, quindi, si ritorna, appunto, a vivere l'oratorio Paolo VI e lo si fa con una serata di ottima cucina. Da sottolineare che l'appuntamento è solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti. Prenotazioni entro mercoledì 8 luglio con il versamento della quota, presso 'Ottica Malfa' di via Lonate, 'Vecchi Forno' e 'Punto Felice Dolce e Salato'.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro