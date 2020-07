RSA Turbigo: tutti negativi

Una buona, anzi ottima notizia quella che arriva da Turbigo. Già, perché come comunicato dal sindaco Christian Garavaglia, tutti gli ospiti della casa di riposo 'Sant'Edoardo' sono, ufficialmente, negativi. "Sono arrivati, infatti, gli esiti delle verifiche effettuate - dice il primo cittadino - E' tutti hanno doppio tampone negativo; lo stesso anche per gli operatori ed il personale. Quindi, dopo un periodo molto difficile, ora la situazione è stabile e siamo contenti di questa comunicazione".

