Castano e Turbigo per i varchi

I due Comuni uniscono le forze per un importante progetto di sicurezza. Posizionati i varchi di controllo per gli accessi e le uscite dal territorio. In totale saranno otto.

Dice quel vecchio detto che "L'unione fa la forza", ma, in questo caso, bisognerebbe aggiungere che fa anche e, soprattutto, sicurezza. Varchi di controllo... assieme: già, perché a Castano e Turbigo, appunto l'una affianco all'altra, ecco un importante progetto che partendo dal presente guarda con particolare attenzione, in ottica proprio di tutela del territorio. "C'è stata nelle scorse ore l'approvazione da parte delle rispettive giunte comunali della proposta di sorveglianza degli accessi nei due Comuni - spiegano i sindaci Giuseppe Pignatiello e Christian Garavaglia - Nello specifico, si tratta di un'iniziativa che si va ad aggiungere ai vari servizi che, quotidianamente, come Amministrazioni e Polizie locali vengono messi in campo". Entrando ancor più nel merito, il progetto tramite le apposite apparecchiature permetterà di verificare, tramite la lettura delle targhe, le auto e i mezzi che entreranno ed usciranno da Castano e Turbigo. "Tutto ciò, si concretizzerà in otto strutture, ossia in otto pali che rileveranno il transito nelle aree principali - continuano i primi cittadini - Un'attività certamente fondamentale che è partita da lontano e che si è strutturata su vari incontri e confronti. Una proposta che potrà essere di ausilio non soltanto per i Vigili urbani, bensì anche per le altre Forze dell'ordine che operano nella nostra zona. La speranza, ovvio, è che nuovi Comuni si uniscano, perché essere più realtà assieme, significa dare una sempre maggiore efficacia a questo tipo di iniziativa". Senza dimenticare, infine, l'investimento compiuto dalle due realtà, davvero importante: "L'ammontare è di 215 mila euro - concludono - Cifre rilevanti e che dimostrano l'attenzione al tema della sicurezza, per noi fondamentale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro