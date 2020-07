Il Rock Box di Rockantina

I Rockantina's Friends non sanno stare con le mani in mano, e hanno così ideato, sfruttando uno dei punti forti delle loro feste, la sorpresa più bella dell'estate.

Il Covid-19 è riuscito a fermare anche Rockantina, la festa della birra e della buona musica più longeva della zona, che si teneva a Inveruno a metà luglio da ormai 27 anni. Quest'anno, come tutti i concerti e le feste in piazza, non si farà.

Ma siccome i Rockantina's Friends non sanno stare con le mani in mano, hanno ideato, sfruttando uno dei punti forti delle loro feste, la sorpresa più bella dell'estate: la Rock Box, ovvero una scatola contenente 5 birre da 0,5 lt di alta qualità (una gold, weiss e dieselross Fendt + una dunkel e una pils ABK + l'iconico bicchiere di Rockantina).

“Verrà consegnato a domicilio a Inveruno e nei paesi limitrofi nei "4 giorni di Rockantina" – spiegano gli organizzatori – Ovvero dal 16 al 19 luglio, per farvi sentire un po' meno la nostra mancanza”.

Per prenotarlo, è possibile mandare un WhatsApp al numero 346/8185283, indicando la quantità delle box, la data di consegna, l'indirizzo e il nome sul citofono: c'è tempo fino al 14 luglio. La consegna avverrà tra le 16 e le 22. Il costo della Rock Box è di 15 euro. “Il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza: un piccolo contributo per grandi progetti che abbiamo in cantiere”.

