La musica protagonista a Busto Garolfo. Domenica 5 luglio, alle 21 in piazza Lombardia, infatti, ecco il 'Concerto di Santa Margherita' del Corpo Musicale Parrocchiale 'Santa Cecilia', organizzato con il patrocinio del Comune. Dirigerà il maestro Fulvio Clementi.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro