Indagine epidemiologica dal 2 luglio?

Vanzaghello tra quei Comuni della Lombardia scelti per l'indagine epidemiologica, coordinata dal professor Massimo Galli. La data di inizio dovrebbe essere, allora, il 2 luglio.

La data dovrebbe essere quella del 2 luglio, più precisamente dal pomeriggio e, poi, si andrà avanti nei giorni successivi, dalla mattina fino alle prime ore della sera. Tutto pronto, insomma, perché, appunto, dalla prossima settimana toccherà a Vanzaghello ospitare l'indagine epidemiologica (su base volontaria) sul Coronavirus, coordinata dal professor Massimo Galli, primario di Malattie Infettive dell'ospedale 'Sacco' di Milano. "Un'iniziativa certamente importante e che è un ulteriore e significativo tassello in questa difficile e delicata emergenza sanitaria - spiega il sindaco Arconte Gatti". Ma perché è stato scelto il paese del nostro territorio, assieme ad altri Comuni della Lombardia? "Il progetto ricercava realtà comunali con caratteristiche ben precise, quali ad esempio la posizione geografica, il numero di abitanti e le condizioni sanitarie - ribadisce il primo cittadino - Nei primi giorni di aprile, dunque, non appena siamo venuti a conoscenza di questa opportunità, abbiamo lavorato con grande impegno, affinché Vanzaghello potesse essere selezionato". E così, alla fine, è stato. "Uno dei principali scopi dell'indagine è stabilire la diffusione dell'infezione nella popolazione, determinando la sieroprevalenza delle IgG dirette nei confronti di SARS-CoV-2, tramite test rapido immuno-cromatografico e successiva conferma con metodica sierologica su sangue venoso con test immunochimica in fase liquida - conclude - Ancora, si tratta di uno studio trasversale di sieroprevalenza". Mentre per quanto concerne l'attività vera e propria, la location individuata è la scuola Elementare, dove i vari spazi saranno predisposti con tutte le specifiche misure e linee guida, grazie all'ausilio di più realtà che si sono rese disponibili a dare il loro sostegno e a garantire la presenza (Protezione Civile, Croce Azzurra di Buscate, Croce Azzurra Ticinia onlus di Vanzaghello e infermieri del paese).

