'Nuovo Ciac' presto a casa

Il periodico comunale è pronto a tornare nelle abitazioni degli arconatesi, ma, intanto, è stato pubblicato l'avviso per la selezione pubblica del nuovo direttore responsabile.

Il 'Nuovo Ciac' presto tornerà nelle case, ma, intanto, ad Arconate ci si sta attivando per trovare il neo direttore. Ad annunciarlo è l'assessore Francesco Colombo: "Dopo il lungo stop causato dall'emergenza Covid, abbiamo ripreso il percorso per riportare dagli arconatesi il 'Nuovo Ciac', giornalino comunale indipendente rinato grazie alla precedente Amministrazione. E' un progetto importante, che sto curando in prima persona da assessore alla Comunicazione. Nel frattempo, è stato pubblicato l'avviso per la selezione pubblica del nuovo direttore responsabile". Più nello specifico, poi, il periodico verrà stampato in 3.000 copie gratuite, che saranno distribuite a tutte le famiglie per un massimo di 5 numeri annuali. La durata dell'incarico di direzione è fino a maggio 2024 e il compenso è di 650 euro netti per ogni uscita. Per potersi candidare è necessario avere una laurea, essere iscritti all'albo dei giornalisti e avere maturato un'esperienza di almeno un anno nel campo della comunicazione. La domanda di partecipazione, con curriculum e documento di identità, va presentata in Comune entro e non oltre le 12 di lunedì 13 luglio. Alla domanda dovrà essere allegato il progetto editoriale del periodico proposto dal candidato. Toccherà, infine, ad un'apposita commissione giudicare i candidati sulla base dei curricula, del progetto editoriale e di un colloquio orale con valutazione della conoscenza del territorio.

