Il 'Grande Trittico' a Nerviano

Il 'Grande Trittico' lombardo di ciclismo, che riunisce le Coppe Agostoni, Bernocchi e la Tre Valli Varesine del prossimo 3 agosto farà tappa anche a Nerviano con un traguardo volante.

L'evento è di quelli di prestigio. Non soltanto sul piano ciclistico. Il 'Grande Trittico' lombardo delle due ruote, che riunisce le Coppe Agostoni, Bernocchi e la Tre Valli Varesine del prossimo 3 agosto farà tappa anche a Nerviano con un traguardo volante. Lo comunica il sindaco Massimo Cozzi, esprimendo, ovviamente, enorme soddisfazione per il passaggio di questa kermesse ciclistica sul territorio del suo Comune a motivo della loro robusta storia e rilevanza. Ricorda, infatti, che "Si tratta di un unico evento inserito nel circuito mondiale professionisti di ciclismo". Un indubbio motivo di gioia per una Nerviano impegnata a rialzare la testa dopo avere patito, al pari di ogni altra realtà, l'emergenza da Covid-19.

