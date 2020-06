Grave incidente sul lavoro

Un giovane dipendente, impegnato in lavori di sistemazione delle coperture, è crollato dal tetto tramite un lucernario.

Un nuovo, ennesimo, incidente sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 14.30 in Via IV Novembre a Cuggiono, nella zona industriale in direzione Buscate. Presso una ditta dismessa, in cui stavano lavorando alcuni manutentori per ripristinarla, un giovane dipendente, impegnato in lavori di sistemazione delle coperture, è crollato dal tetto tramite un lucernario. Il giovane, di 20 anni, è stato subito soccorso dai colleghi che hanno avvisato i Vigili del Fuoco, la Croce Azzurra di Buscate e la Polizia locale cuggionese. Le gravi condizioni del giovane hanno richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso per trasportarlo in codice rosso in ospedale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro