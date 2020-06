Il Comune di Canegrate ha promosso un questionario dal titolo 'Muoversi al tempo del Covid-19'. Si punta ad aggiustare progressivamente il tiro sulle esigenze di mobilità sostenibile.

Un occhio sul presente e l'altro sul futuro. Per capire, in primo luogo, come sia stata la mobilità in paese al tempo del Covid-19 e di quali mezzi si sia principalmente avvalsa e, in prospettiva, quali siano le necessità al riguardo della cittadinanza. Il Comune di Canegrate ha promosso un questionario dal titolo 'Muoversi al tempo del Covid-19'. E con esso punta ad aggiustare progressivamente il tiro sulle esigenze di mobilità sostenibile dei residenti in paese. Vi si potrà partecipare fino a martedì 30 giugno. "Quali mezzi di trasporto utilizzerai durante questo periodo, cambierai il tuo modo di spostarti, quanti chilometri sei disposto a fare con la bicicletta, di cosa ha bisogno la tua città per soddisfare le nuove esigenze di mobilità? - si legge nella nota di presentazione che esemplifica alcuni interrogativi su cui si attende la risposta esaustiva dei cittadini". L'attenzione di Canegrate all'aspetto della mobilità con il tentativo di coinvolgimento dei suoi concittadini in questa sorta di "Referendum consultivo popolare" non è nuova. Un precedente risale infatti al 2019 quando un'iniziativa simile fu già adottata "Allo scopo di promuovere progetti e attività a favore della mobilità sostenibile e della sicurezza dei cittadini". Da quanto questi ultimi diranno collegandosi con il sito www.altomilanesimuovebene.it il Comune si attende, quindi, indicazioni chiare sulla filosofia di mobilità sposata dai canegratesi così come su quella di cui vorranno dotarsi in futuro. E' fuor di dubbio che l'epoca emergenziale non ancora alle spalle abbia causato anche un ripensamento del modo di spostarsi da un lato in senso limitativo per i diversi obblighi di sicurezza a cui ottemperare ma dall'altro aprendo a nuove modalità di fruizione del territorio. E su queste ultime l'attenzione pare puntarsi con quest'iniziativa.

