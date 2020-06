RSA Turbigo: restano 3 positivi

La comunicazione del sindaco Christian Garavaglia: "Due ospiti hanno fatto il tampone e sono risultati negativi. Sul totale, ad oggi, ne restano ancora solo 3 positivi".

Casa di riposo 'Sant'Edoardo' e Coronavirus: l'aggiornamento su quella che è la situazione arriva dal sindaco di Turbigo Christian Garavaglia. "Settimana scorsa avevo spiegato come ci fossero ancora due ospiti in attesa di fare il tampone di verifica - spiega - Ecco, è arrivato l'esito e sono risultati entrambi negativi. Quindi, sul totale, sono rimasti ancora solo 3 casi di positività; nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi controlli e appena si avranno i risultati li comunicherò. Speriamo che per tutti passi presto questo periodo".

