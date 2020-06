Un cocktail di... prevenzione

L'iniziativa promossa da 'Cuore di Donna'. Bar e ristoranti proporranno un cocktail in rosa, destinando una parte del ricavato della vendita per la prevenzione del tumore al seno.

La fantasia e la creatività per fare del bene. E protagonisti, stavolta, saranno bar e ristoranti. "Su, forza... pronti a creare un vostro cocktail?". Già, perché l'ultima iniziativa pensata dall'associazione 'Cuore di Donna' (delegazione di Milano e Provincia) si intitola, appunto, 'Un cocktail in rosa nel Castanese'. Più precisamente, per quegli esercizi commerciali che hanno aderito, si tratterà di proporre ai clienti una bevanda (analcolica), ideata da loro e ovvio di colore rosa (ciascuno, poi, sceglierà il nome a suo piacere), con una parte del ricavato della vendita che verrà destinato proprio alla stessa realtà associativa per la promozione di visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno. "L'iniziativa, inoltre, avrà la durata di tre mesi, dal 1° luglio e fino al 30 settembre - spiegano - E, ad oggi, sono già ben 13 i locali, in diversi Comuni del territorio, che hanno dato la loro disponibilità, felici di proporre questo nuovo cocktail simpatico e benefico. Nei prossimi giorni, infine, pubblicheremo una locandina promozionale con l'elenco dei bar e dei ristoranti che partecipano".

