L'Oratorio... è un Summerlife

Ci siamo, mesi di studio delle norme, preparazione di giovani educatori, volontari e animatori, incontri e formazione su 'Zoom' ed in presenza (a piccoli gruppi). E da lunedì 22 giugno si inizia. L'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono ha accettato questa sfida nuova ed appassionante, per offrire ai bambini e ai ragazzi del paese una prima occasione di 'ripresa'.

Un percorso complesso, un protocollo attento e rigido per garantire la massima sicurazza a famiglie e ragazzi, una condivisione di lavoro importante. Ma che già, in questa fase iniziale, grazie al sostegno di molti volontari permetterà di ospitare oltre 120 ragazzi del paese. Certo, meno del solito, e in modalità 'part-time', ma un primo segno di speranza dopo mesi di chiusura e lockdown, per ridonare un po' di normalità e momenti di socialità.

Le attenzioni sono massime. Dalla 'location', che quest'anno vedrà operative tutte le potenzialità parrocchiali: Oratorio di Cuggiono, Oratorio di Castelletto, Casa Decanale 'La Scala di Giacobbe', campo da calcio di Castelletto; ma anche per i gruppi, che saranno stabili e con un numero prefissato di bambini/ragazzi.

Anche per questo si è dovuti ricorrere a delle pre-iscrizioni e successive accettazioni, per permettere un'organizzazione gestionale molto più strutturata.

Ma l'entusiamo di giovani e ragazzi sarà contagioso, già in questi giorni di preparazione lo spirito che caratterizza l'Oratorio non è mancato e farà da volano per le avventure che prenderanno inizio lunedì.

