Giovedì 25 giugno alle 18.30 a Parabiago la diretta streaming di 'Euroconsumers' e 'Altroconsumo' 'Meno plastica in comune'. Consumo sostenibile e abitudini domestiche.

Tra quelli dei Comuni che hanno aderito figura anche il suo nome. Parabiago vuole dare una decisa spallata all'impiego di una plastica che, in generale, si è fatto negli anni più pervasivo e senza considerarne il potenziale di pericolosità per l'ambiente. Giovedì 25 giugno alle 18.30 ecco, allora, la diretta streaming dell'iniziativa di 'Euroconsumers' e 'Altroconsumo' 'Meno plastica in comune'. "Durante l'incontro - spiega il Comune - si parlerà di consumo sostenibile, di Covid-19 e abitudini domestiche e si presenterà un test di prodotti green e prodotti per la casa a cui potranno partecipare a luglio cento cittadini e tre famiglie della città". Le modalità per partecipare all'iniziativa collegandosi al link di Euroconsumers sono indicate nel sito del Comune.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro