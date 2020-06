L'orso Teo in soccorso

Un nuovo soccorritore alla Croce Azzurra di Buscate: l'orso Teo. Ma chi dovrà andare ad aiutare? Bambini tocca a voi dirlo, attraverso un disegno oppure un racconto.

C'è un nuovo soccorritore alla Croce Azzurra di Buscate. Il suo colore è marroncino, due occhioni e un musetto simpatico e tanta gentilezza. Si chiama Teo ed un bellissimo orsacchiotto. Forse, però, molti di voi non sapete cosa fa e, allora, ecco che ve lo spiega proprio lui. "Hai presente l’ambulanza? Quella macchina grossa con i lampeggianti blu e le sirene che fanno un sacco di rumore? Bene, sull'ambulanza ci sono io: non sono un supereroe, ma faccio del mio meglio per aiutare chi non sta bene". Ci siamo, insomma, squilla il telefono. "Oh no! È arrivata una chiamata! Devo correre in ambulanza, qualcuno ha bisogno di me". Chi dovrà soccorrere l'orso Teo? Una giraffa che si è stirata il collo? Un elefante a cui si è annodata la proboscide? Oppure un canguro che non riesce più a saltare? Tocca a voi, alla fine, dirlo e per farlo la Croce Azzurra ha pensato ad un modo certamente originale, ossia un disegno o una storia da inviare all'indirizzo mail info [at] croceazzurrabuscate [dot] org (i racconti e i disegni più belli verranno pubblicati sulla pagina Facebook dell'importante realtà del nostro territorio).

