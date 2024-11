Avis Buscate in festa

Domenica scorsa la sezione Avis di Buscate ha festeggiato il 55° anniversario di fondazione, avvenuta nel 1969 per volere di Antonio Marchiori.

Domenica scorsa la sezione Avis di Buscate ha festeggiato il 55° anniversario di fondazione, avvenuta nel 1969 per volere di Antonio Marchiori. “Si è tenuto il tradizionale corteo – racconta il Presidente Flavio Della Foglia - Accompagnato dalla musica del corpo bandistico Santa Cecilia per le vie del paese, con l’aiuto della Protezione Civile, partendo dal monumento davanti al Pratone cui hanno partecipato le AVIS della zona, l’associazione ‘Buscate per il tempo libero’, l’Amministrazione con il Vicesindaco Davide Colombo e l’assessore ai servizi sociali Elena Bienati”. Dopo la santa messa, si è svolto il pranzo sociale al ristorante Piatto d’oro di Furato, dove come ogni anno è avvenuta la premiazione degli Avisini che hanno raggiunto un certo numero di donazioni. Hanno ricevuto la benemerenza Verde: Elena Celentano, Luisella Merlotti e Aurora Talarico (8 donazioni) e Gianpaolo Valtolina (11); Blu: Paolo Calloni e Gennaro Rossano (18); Rosso: Monica Genoni (25) e Antonio Talarico (29); Oro: Andrea Baratto e Ivan Comerio (41), Diamante: Roberto Puricelli (122). “Un momento importante è stata la consegna della targa alla memoria di Antonio Marchiori, fondatore dell’AVIS di Buscate, e del riconoscimento ai membri del consiglio direttivo che, negli anni, si sono distinti per impegno e continuità. Ricordiamo che l’AVIS di Buscate è sempre alla ricerca di nuove leve per le donazioni e di persone che vogliono partecipare, ricoprendo cariche sociali e partecipando alla vita associativa”, conclude Della Foglia.

