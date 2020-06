Materiale per l'estate

Una raccolta di oggetti di cancelleria e per i laboratori e giochi da esterno per il centro estivo di Castano Primo. Chiunque può dare il suo sostegno e contributo.

Materiale da cancelleria e per i laboratori e giochi da esterno... tutti insieme per l'estate. E, mai come stavolta, forse quell'idea di unione, visto il difficile periodo di emergenza Coronavirus, è fondamentale. Forza allora ed ecco che, se da una parte Comune, Comunità Pastorale Santo Crocifisso, Azienda Sociale, La Grande Casa onlus e GenitoriAmo si sono, subito, attivati per dare vita al centro estivo, dall'altra sono scesi in campo anche i 'Commercianti in piazza'. In che modo? Mettendosi a disposizione per una raccolta di materiale vario, da poter, poi, utilizzare, appunto, durante il 'Summer Life'. Più nello specifico, chi vorrà dare il proprio contributo (cittadini, fatevi avanti!), lo potrà fare portando penne, matite, pennarelli, pastelli, temperini, tempere e pennelli, gomme, colle a caldo, scotch, fogli bianchi, colle, cartoncini colorati, forbici, rotoloni di carta bianca, pinzatrici e, ancora, racchettoni con palline, palloni, corde per saltare, fresbee, stoffa, gomitoli, nastri, fili e spago.

