Ospedali: chiusa la raccolta fondi

Fino ad oggi (direttamente o tramite l’ASST), sono state acquistate 68 apparecchiature elettromedicali per una spesa complessiva di 1.007.932 euro. Sono stati, inoltre, spesi 355.857,97 euro per comprare materiale monouso. Grazie al contributo di 2722 donatori è stato possibile disporre di 1.579.034 euro. Si può continuare a sostenere la Fondazione.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - La responsabilità e l’impegno costante ed assiduo della Fondazione degli Ospedali in questi mesi, con l’incessante e quotidiano confronto con l’ ASST, direzioni e uffici di staff, nel valutare tutte le necessità emergenti in questo periodo e le richieste pervenute dalle diverse Unità Operative, cercando di avere il maggior risultato possibile in termini di efficacia e benefici, ci ha portati ad acquistare, fino ad oggi (direttamente o tramite l’ASST), 68 apparecchiature elettromedicali per una spesa complessiva di 1.007.932,00 euro. Sono stati, inoltre, spesi 355.857,97 euro per comprare materiale monouso, spese alberghi messi a disposizione del personale sanitario, pranzi per il personale delle Unità Operative di Rianimazione, Medicina, Pronto Soccorso di Legnano e Magenta impossibilitati a poter usufruire dei normali servizi di ristorazione all’interno dei singoli ospedali, brandine per il personale delle Unità Operative di Rianimazione. Passata la fase di emergenza, trascorsi 100 giorni dal lancio di questa iniziativa, ed essendo oramai entrati nella cosiddetta Fase 3, la raccolta fondi può considerarsi chiusa. Il residuo di quanto raccolto verrà destinato alle necessità della continuità assistenziale 'post' Covid-19. La nostra speranza è di aver lasciato nel personale, nei pazienti e nei loro familiari, un segno della nostra vicinanza e del nostro impegno. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al contributo di 2722 donatori che ci hanno permesso di disporre di 1.579.034 euro. Ringraziamo tutti di cuore per la generosità dimostrata. La Fondazione continua ad esistere e potete continuare a sostenerci: IBAN IT05B0503420211000000006896.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro