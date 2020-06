COVID-19: tutti guariti a Vanzaghello

Nessuno nuovo positivo e, contemporaneamente, anche i cittadini che avevano contratto il virus l'hanno, ufficialmente, superato. La comunicazione del sindaco di Vanzaghello.

Coronavirus: nessun nuovo caso a Vanzaghello, ma (la cosa più importante) tutti guariti. A comunicarlo, come sempre, è il sindaco Arconte Gatti: "I nostri concittadini risultati positivi hanno, ufficialmente, superato il virus - dice - Una bellissima notizia; ringrazio di cuore i vanzaghellesi per avere dimostrato grande senso di responsabilità e rispetto delle pesanti disposizioni limitative della libertà, che hanno stravolto la quotidianità di ognuno di noi. Vi ricordo, infine, che sono ancora attive molte misure di sicurezza; raccomando, pertanto, la popolazione di continuare con tutte le cautele possibili, osservando i comportamenti che abbiamo attuato in questo periodo".

