Nuova consegna di mascherine

Una nuova consegna gratuita di mascherine a Castano. Si comincerà domani (venerdì 12 giugno) e si andrà avanti fino al prossimo giovedì 18. Più nello specifico, il ritiro avverrà (seguendo, ovviamente, il rispetto delle norme di sicurezza ed evitando, in particolare, gli assembramenti), nel salone dell'oratorio Paolo VI, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. E chi si presenterà dovrà avere con sé il documento d'identità dell'intestatario del domicilio. La distribuzione, infine, sarà svolta dal Comitato Promotore Fondazione Aurea, rete di volontari che, durante l'emergenza Coronavirus, si è occupata della consegna a casa dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, di farmaci e spesa.

