Di nuovo la casa dell'acqua

Ci siamo. Già, perché dopo lo 'stop' all'utilizzo a causa dell'emergenza Coronavirus e del lockdown, la casetta dell'acqua di Buscate riprende il normale funzionamento. "Abbiamo effettuato tutte le attività di sanificazione straordinaria della struttura e degli impianti, compresa la pulizia e l’igienizzazione interna ed esterna e i successivi prelievi e analisi dell’acqua, secondo quanto previsto dalla normativa vigente - scrive il sindaco Fabio Merlotti - E, quindi, è di nuovo a disposizione della cittadinanza. Anche gli esiti analitici dei campioni, infatti, eseguiti il 3 giugno scorso, sono risultati conformi. Si raccomanda di usarla previa igiene delle mani e mantenendo il distanziamento".

