Un arresto per droga

Nascondeva sei grammi circa di cocaina. L’arresto è stato formalizzato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Arresto nel pieno centro di Magenta. Nella serata di sabato i Carabinieri della stazione di via Novara erano impegnati a pattugliare la zona tra la stazione ferroviaria e via IV Giugno quando si sono imbattuti in un uomo sospetto. Nel tentativo di perquisirlo ha opposto resistenza prendendo a calci un carabiniere. E’ stato bloccato e arrestato. Nascondeva sei grammi circa di cocaina. L’arresto è stato formalizzato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è un italiano che vive a Magenta e ha circa 60 anni. Trasferito al tribunale di Milano il giudice ha provveduto alla convalida dell’arresto. Il carabiniere ferito è stato accompagnato al pronto soccorso di Magenta per le medicazioni del caso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro