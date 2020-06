COVID-19: il punto a Vanzaghello

Il sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti, fa un bilancio su quella che è la situazione Coronavirus in paese dall'inizio dell'emergenza fino ad oggi. "Continuiamo a seguire le regole".

Coronavirus... il punto della situazione attuale. E a farlo, come sempre, è il sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti: "Ad oggi, nel nostro territorio - scrive il primo cittadino - abbiamo registrato in totale 17 persone positive, di cui 12 guarite, 3, purtroppo, decedute e 2, in questo momento, ancora con il virus, ma, per fortuna, in buono stato di salute. Notizie che ci confortano e ci infondono fiducia per il futuro, premiando il comportamento virtuoso dei vanzaghellesi, che ringrazio per i tanti sacrifici fatti. Raccomando, comunque, a tutti di non abbassare la guardia e di procedere con ogni cautela possibile, continuando ad osservare le varie misure di sicurezza e gli atteggiamenti che abbiamo attuato in questo periodo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro