1 milione di euro per la scuola

Interventi nei due plessi scolastici di Castano. Prima ci si è concentrati sulla via Acerbi, adesso toccherà alla via Giolitti. Lavori di efficientamento energetico.

Da via Acerbi a Giolitti: occhi puntati sui due plessi scolastici cittadini. Si lavora, insomma, o meglio se, da una parte alcuni interventi sono già stati messi in campo, dall'altra partiranno proprio tra qualche giorno. "Si tratta, più nello specifico, di una serie di azioni mirate e concrete per permettere a studenti e personale di avere a disposizione strutture che siano ancor di più a misura dei singoli e della collettività - spiega il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello - Per quanto riguarda la via Giolitti, i cantieri prenderanno il via in settimana; un milione di euro (una parte arrivati da un finanziamento statale, la restante messa, invece, come Comune) che serviranno per l'efficientamento energetico, in particolar modo al secondo piano dell'edificio (cappotto, controsoffitto, luci e imbiancatura)". Mentre, come detto, precedentemente le attenzioni si sono concentrate sulla via Acerbi, anche in questo caso con l'imbiancatura dei corridoi, delle aule e degli spazi e, quindi, con la riqualificazione e la sistemazione di alcuni punti della mensa. "Per concludere, poi - continua il primo cittadino - con le facciate".

