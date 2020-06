I sapori della nostra terra, frutta e ortaggi davvero a Km0. Certo, in questi mesi molti di noi hanno potuto approfittare dei servizi e della qualità di molti piccoli commercianti che, con grande passione e pazienza, si sono adoperati con servizi da asporto e consegne a domicilio. Ma la ripresa, progressiva, della normalità porta anche a belle sorprese. Ecco allora che da domani, 7 giugno, torna il mercato di 'Campagna Amica' in piazza Pertini a Inveruno. Sempre con mascherine, distanza di sicurezza e accortezze, ma è un altro piccolo modo di riprendere la normalità.

